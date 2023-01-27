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4 часа назад

Врач объяснил, какие заболевания может обострить льняной кисель

Москва24

Льняной кисель может нанести серьезный вред здоровью при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказал гастроэнтеролог, терапевт Александр Соболь.

Какие заболевания может обострить льняной кисель
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, льняной кисель содержит полезные для организма полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, незаменимые и заменимые аминокислоты. Благодаря вязкой консистенции кисель способен облегчить состояние при гастритах с повышенной кислотностью. Однако гарантировать такой эффект нельзя, подчеркнул врач.

При этом употребление льняного киселя, как и любого другого, может усугубить обострение хронических заболеваний ЖКТ: язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистита или желчнокаменной болезни.

Стоит учитывать, что льняные семечки плохо перевариваются, поэтому часто вызывают диарею. Чтобы этого избежать, надо перемолоть их в муку, а уже из нее готовить кисель.

Также семечки содержат фитиновую кислоту, которая при определенных обстоятельствах бьет по организму. "В небольших количествах она даже полезна, потому что препятствует "склеиванию" тромбоцитов. Но при постоянном поступлении в организм это вещество может навредить, так как способно блокировать всасываемость других микро- и макроэлементов, особенно кальция и железа", – объяснил гастроэнтеролог.

Чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты, специалист посоветовал перед приготовлением киселя замачивать семена в воде. Также он призвал готовить напиток самостоятельно. В покупных киселях большое количество сахара, поэтому от них мало пользы, заключил врач.

Ранее эндокринолог Марина Берковская предупредила об опасности употребления водорослей вместо йода в таблетках. По ее словам, это грозит переизбытком элемента в организме, что может серьезно навредить здоровью.

Болезни и лекарства,Александр Соболь,
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