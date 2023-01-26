Терапевт рассказал, как самостоятельно вычислить индекс курильщика

У врачей есть несколько простых методов, которые дают возможность понять, насколько человек сильно угробил свой организм курением. Один из них, доступный всем, — это так называемый индекс курильщика. Его несложно посчитать, но зато он даёт возможность оценить степень поражения лёгких и сердца, а также риск потенциальных болезней в будущем. Об этом методе рассказал терапевт Марат Фаррахов.

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Чтобы самостоятельно посчитать индекс курильщика, надо умножить количество сигарет, которые человек выкуривает ежедневно, на общий стаж курения в годах и поделить на 20. Если человек бросал курить, то надо учитывать только те периоды, которые длились дольше года.

Если получившееся число больше 10, то есть высокий риск столкнуться с хронической обструктивной болезнью легких и заболеваниями сердца. В этом случае надо срочно избавляться от вредной привычки.