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1 час назад

Врач рассказал, как по обонянию определить состояние пожилого человека

Вечерняя Москва

В ходе недавнего исследования специалисты выяснили, что потеря обоняния может быть полезным индикатором общего состояния здоровья пожилых людей.

Как по обонянию определить состояние пожилого человека
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач-невролог Александр Алехин уточнил, что проверить свое обоняние можно с помощью простого теста, который поможет оценить риски или симптомы «нездорового старения».

"Например, если кто-то провалил тест на обоняние, возможно, этому пациенту нужно улучшить свое питание или пройти более детальное неврологическое или медицинское обследование", — сказал специалист.

Участники эксперимента были проверены на способность чувствовать пять различных запахов во время исследования. После этого испытуемым дали еще шесть запахов, чтобы измерить, насколько хорошо они могут обнаружить присутствие аромата.

Такая проверка называется обонятельной чувствительностью или обонятельной идентификацией. Нарушение функций обонятельной идентификации и чувствительности связано со слабостью, пояснил Алехин.

Это показывает, что работает не только «стареющий» мозг, но и нечто периферийное на уровне носа. Оно позволяет предсказать «неминуемую слабость» и смерть, цитирует Алехина «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Александр Алехин,
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