С какими препаратами алкоголь не дружит

Люди почти поголовно уверены, что этиловый спирт убивает эффект от антибиотиков. На самом деле это не так.

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Для действия почти всех антибиотиков алкоголь не критичен. Знания людей по этому вопросу очень ошибочны. В результате они часто не отказываются от спиртного, принимая лекарства, сочетание с которыми опасно. И, наоборот, избегают даже капли алкоголя, лечась препаратами, на которые он совершенно не влияет.

ОПАСНОСТЬ ИЩУТ НЕ ТАМ, ГДЕ ОНА ПРЯЧЕТСЯ

В действительности самое опасное лекарство, которое никогда нельзя сочетать со спиртным, - это одно из самых распространенных обезболивающих и жаропонижающих средств парацетамол (см. «Нашу справку»). Есть десятки простых таблеток, в которых содержится это активное вещество, и есть еще больше комплексных препаратов, в которых парацетамол является одним из компонентов. Как правило, это обычные анальгетики (обезболивающие средства) или лекарства для терапии простудных заболеваний (в них парацетамол добавляют как для уменьшения болей при ОРВИ, так и для снижения температуры). В таких комплексных средствах кроме него еще присутствуют и другие активные вещества - они могут усиливать обезболивающий эффект, оказывать противокашлевое действие, помогать при заложенном носе и т. д.

Почему парацетамол так опасен в сочетании с алкоголем? Дело в том, что в разрушении парацетамола и этилового спирта участвует один и тот же фермент. И когда вы принимаете их вместе, могут накапливаться большие количества метаболитов (промежуточных веществ распада парацетамола). Вот они-то весьма токсичны для печени, что может даже привести к гибели печеночных клеток и острой печеночной недостаточности.

ЭТО ВАЖНО Главное правило сочетания спиртного и лекарств Принимая лекарство, не нужно гадать на кофейной гуще: сочетается оно с алкоголем или нет. Не нужно наводить об этом справки у знакомых или в интернете. Это ненадежные источники информации. Правильнее всего внимательно читать инструкции: если лекарство опасно сочетать со спиртным, там это будет указано обязательно. Если такой информации в листке-вкладыше нет, почти наверняка спиртное не образует «гремучую смесь» с препаратом. Обычно это указывают в разделе «Особые указания». Например, в инструкции к парацетамолу там написано: «Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя».

Проблема усугубляется передозировкой парацетамола. Она нередко случается из-за того, что лекарств с ним очень много. Люди, не читая инструкции и не догадываясь, что принимают препараты с разными названиями, но одинаковым компонентом, превышают допустимую дневную дозу парацетамола, которая не очень велика - 4 г в сутки.

В США и Великобритании такая передозировка парацетамола является главной причиной экстренной пересадки печени.

ЛЕЧИШЬ МОЗГИ – О СПИРТНОМ ЗАБУДЬ!

С другой стороны, у нас достаточно широко используются препараты с метронидазолом, и принимают их по самым разным показаниям. Но вот при сочетании со спиртным они часто вызывают так называемый антабусный синдром: сердцебиение, чувство страха, тошноту, рвоту, жар. По этой причине метронидазол даже иногда используют в лечении алкоголизма: чтобы вырабатывался негативный рефлекс на прием спиртного. Не зная этого, пациенты могут спровоцировать такие неприятные и тяжело переживаемые реакции, когда лечатся этим препаратом и не отказываются от алкоголя.

НАША СПРАВКА А что говорит статистика? В России нет надежной статистики по негативным побочным эффектам из-за сочетания лекарств со спиртным. Но вот в США она есть. По данным американцев, как мы уже уточняли, чаще других препаратов вызывают отравления лекарства с парацетамолом. На их долю приходится 7,9% от всех подобных инцидентов. Почти столько же случаев связано с препаратом викодин - в России он неизвестен. Это средство представляет собой гибрид все того же парацетамола с наркотическим опиоидом гидрокодоном. То есть число трагедий, связанных с парацетамолом, можно удваивать, доводя его до 15%. Но и это не все. На третьем месте (7,84%) по количеству алкогольно-лекарственных инцидентов в США комплексный препарат, который включает лекарство, известное у нас как димедрол, и все тот же парацетамол. Поэтому всем стоит быть внимательными при приеме парацетамола и не допускать его передозировки при лечении болей или простуды. И уж ни в коем случае не применять препараты с ним для лечения головных болей при похмелье, как многие это делают.

Большинство людей понимает, что нельзя сочетать спиртное с психотропными препаратами. Это правильно: и то и другое действует на мозг. Как правило, этиловый спирт усиливает седативный эффект многих препаратов, в первую очередь нейролептиков, снотворных, опиатов. Иногда это может даже привести к фатальному осложнению - остановке дыхания. А вот при сочетании с анксиолитиками (противотревожные средства) могут быть даже изменения сознания. В результате люди иногда совершают опасные для себя действия, как это бывает во время бреда.

КОГДА ЕЩЕ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СПИРТНОГО?

Антигистамины (применяют при аллергии). В первую очередь это препараты первого поколения, вызывающие сонливость. Это и упоминавшийся в связи с американской статистикой димедрол (активное вещество дифенгидрамин), и популярный у нас тавегил (клемастин). Этиловый спирт может усиливать их седативное (успокоительное) действие.

Антидепрессанты (применяют при лечении депрессии). Прежде всего нельзя сочетать амитриптилин и другие так называемые трициклические антидепрессанты. Алкоголь усиливает их успокоительное действие. Также нельзя пить вино, принимая так называемые ингибиторы МАО (ниаламид, ипрониазид и т. д.). Это вызовет пульсирующую головную боль, частое сердцебиение, дрожь в теле, сильный пот, повышение давления. К счастью, препараты этой последней группы используются уже редко.

Препараты сульфонилмочевины (применяют при сахарном диабете 2-го типа). Наиболее распространены глибенкламид, глимепирид, гликлазид и глипизид. В сочетании с алкоголем могут сильно снижать сахар ниже нормы, что опасно. Кроме того, могут быть сильное сердцебиение, страх, головная боль, чувство жара - это уже известный вам антабусный эффект.

Подготовил

Олег Днепров.