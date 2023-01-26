Мясников назвал основную опасность заражения корью

Основную опасность заражения корью назвал в своем Telegram -канале известный врач Александр Мясников . Он напомнил, что от кори еще не изобрели лекарства.

«Корь — серьезное инфекционное заболевание, чреватое грозными осложнениями, особенно вирусной коревой пневмонией и коревым энцефалитом, который может иметь последствия через несколько лет — подросток начинает терять интеллект, становится инвалидом», — написал он.

По словам Мясникова, болезнь можно предупредить только двумя обязательнвми дозами вакцины. При этом ее эффективность составляет 90 процентов. Доктор добавил, что у переболевших корью вырабатывает пожизненный иммунитет, а взрослым, особенно медикам, он порекомендовал проверять кровь на антитела и в случае, если их нет, вакцинироваться.