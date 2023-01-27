Какими недугами страдают только жители России

Австралийцы занимают первое место по заболеванию раком кожи. Жители Кавказа и Средней Азии чаще остальных страдают от рака пищевода и желудка. Китайцы, проживающие на северо-востоке страны, подвержены такой болезни, как Кешан, которая возникает из-за недостатка селена в почве. А есть ли болезни, присущие в основном русским?

Фото: Русская семерка Русская семерка

В науке есть такая отрасль, как медицинская география. Она изучает заболевания, связанные с расовыми и этническими особенностями того или иного народа, а также с географией его проживания. Врач-кардиолог Любовь Багиян в качестве примера приводит заболевание, наиболее часто встречающееся у народов Крайнего Севера, а также у корейцев и японцев, - алкоголизм. А все потому, что в их организме очень низкое содержание ферментов, расщепляющих алкоголь в крови.

Видео дня

В то же время туземцы Новой Гвинеи и Соломоновых Островов вообще не знают, что такое гипертония. И связано это с особенностями их питания: они мало едят соли и часто употребляют продукты, богатые калием.

Гиполактазия

У 30 процентов русских наблюдается гиполактазия. Это когда в организме вырабатывается очень мало лактазы – фермента, который помогает нормальной усваиваемости молока, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, кандидат биологических наук Светлана Боринская.

Ученый поясняет, что в древние времена у всех народов на Земле лактаза существовала только в организме детей до пяти лет. У взрослых ее практически не было, потому что они не пили молоко. Его попросту не хватало. Но потом во многих нынешних европейских странах (Швеция, Голландия, Дания) скотоводство получило развитие, и молоко стало доступным как для детей, так и для взрослых. За столетия произошла мутация организма взрослых жителей этих стран, он стал больше и дольше вырабатывать лактазу. А в России молоко в промышленных масштабах начали вырабатывать намного позже, поэтому и болезнь эта у русских встречается чаще, чем у европейцев.

Другие заболевания

Генетик Валерий Ильинский подтверждает эти данные. К болезням, которыми наиболее часто страдают русские, он также относит наследственную глухоту, фенилкетонурию и муковисцидоз.

Врач-терапевт, эндокринолог, андролог Ираклий Бузиашвили утверждает, что российская медицина «унаследовала» ряд заболеваний, которые диагностировали преимущественно в Советском Союзе. Среди них, к примеру, вегетососудистая дистония. Этого заболевания нет ни в одном англоязычном справочнике. Этот диагноз, по словам Ираклия Бузиашвили, ставили при сотне малосвязанных между собой симптомов: давление, холодные конечности, головные боли, одышка, потемнение в глазах. Одного из них было достаточно, чтобы поставить вегетососудистую дистонию и выдать человеку Лист временной нетрудоспособности.

Еще пара таких диагнозов, о которых говорит Ираклий Бузиашвили, это остеохондроз и отложение солей. В иноязычной литературе они есть, но с четким описанием симптомов. К тому же они считаются очень редкими. То, что диагностируется под этими названиями в России, имеет признаки подагры, остеоартрита, других заболеваний. Кстати, именно подагра способствует отложению мочевой кислоты в мягких тканях и суставах.

С наступлением весны, наверное, две трети из нас с уверенностью говорят: «У меня весенний авитаминоз». А когда кто-то из близких часто болеет, мы выносим другой общепринятый «приговор»: «Это организм ослаблен из-за иммунодефицита».

В США, Канаде, европейских странах эти недуги хорошо известны. Но никто никогда не связывает их с определенным временем года. Есть доступные описания, от чего конкретно может возникнуть авитаминоз или иммунодефицит. К весне или осени это не имеет никакого отношения.