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1 час назад

Это что за шишка? Россиянам рассказали, как распознать самый частый рак

Секрет Фирмы

Рак остаётся одним из самых опасных и коварных заболеваний: точные причины его появления медикам неизвестны, симптомы могут долгое время не проявляться, а сама болезнь развивается стремительными темпами. Плюс болячка всё больше «молодеет», а никаких гарантий при её лечении не дают. О том, как распознать колоректальный рак на ранней стадии, рассказала хирург больницы Листер в Лондоне Сара Миллс.

Россиянам рассказали, как распознать самый частый рак
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, её пациенты на ранних стадиях колоректального рака ощущали странную шишку, которую можно было прощупать в животе. Правда, сделать это могли только те, у кого не было лишнего веса. Они говорили, что у них в животе будто было что-то лишнее.

Также пациенты замечали, что им стало тяжелее подниматься по лестнице и таскать тяжести — силы будто резко их покидали. При любых физических нагрузках у них появлялась одышка. При этом сердце у них было абсолютно здоровое.

А вот полной или частичной непроходимости кишечника у больных на ранних стадиях не наблюдалось. Подобные симптомы фиксировались только у 25% пациентов.

Так что если вы заметили что-то из перечисленного у себя, провериться лишним не будет. Как ещё распознать колоректальный рак, «Секрет» рассказал тут.

Болезни и лекарства,
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