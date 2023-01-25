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1 час назад

Перечислены главные опасности артериальных бляшек

Мослента

Главные опасности артериальных бляшек перечислила Роскачеству врач-кардиолог Мария Королева.

Перечислены главные опасности артериальных бляшек
Фото: МослентаМослента

«Здоровые артерии имеют гладкие внутренние стенки, и кровь легко течет по ним. Однако когда на внутренних стенках сосудов образуются бляшки и артерии закупориваются, возрастает вероятность сердечного приступа, инсульта и даже смерти», — сказала специалист.

По словам Королевой, ишемическая болезнь сердца возникает, когда бляшки накапливаются в артериях, снабжающих кровью сердце. При этом может появиться боль в груди, одышка, возможен сердечный приступ. Привести к инсульту может накопление артериальных бляшек в сонных артериях, проходящих по обе стороны шеи и снабжающих мозг кислородом. А образование бляшек в сосудах, которые переносят кровь к ногам, может вызвать боль, онемение или серьезную инфекцию в нижних конечностях.

Зачастую закупорку артерий нельзя диагностировать, пока не случится сердечный приступ или инсульт. Основной симптом, который должен быть воспринят как тревожный звонок, — боль в груди (стенокардия). Также может появиться одышка, учащенное сердцебиение, слабость или головокружение, тошнота и потливость.

Основные предвестники инсульта — ишемические атаки. Это ощущение слабости или онемения на одной стороне тела, неспособность пошевелить рукой или ногой, потеря зрения только с одной стороны и невнятное произношение слов. При заболевании периферических артерий о закупорке сигнализируют боль в ноге, замедленное заживление травм на ногах, холодные ноги, отметила кардиолог.

Болезни и лекарства,Мария Королева,
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