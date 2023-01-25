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1 час назад

Онколог Тимофеев рассказал, какая прививка снизит риск развития рака

Слово и Дело

Вакцинация от вируса папилломы человека станет профилактикой развития некоторых опухолей, заявил директор «Бюро по изучению рака» Илья Тимофеев.

Онколог рассказал, какая прививка снизит риск развития рака
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В новом выпуске подкаста «Надо разобраться» Тимофеев рекомендовал вакцинировать от вируса папилломы человека как девочек, так и мальчиков. Эксперт упомянул, что данной прививки нет в перечне обязательных, однако ее можно сделать самостоятельно, пишет NEWS.ru.

По словам Тимофеева, прививка существенно уменьшит риск появления рака шейки матки и образования опухолей головы и шеи. Онколог убежден, что вакцинация необходима не только детям, но и взрослым, однако ее эффективность в последнем случае снижается.

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