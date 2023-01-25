Онколог рассказал, какая прививка снизит риск развития рака

Вакцинация от вируса папилломы человека станет профилактикой развития некоторых опухолей, заявил директор «Бюро по изучению рака» Илья Тимофеев.
В новом выпуске подкаста «Надо разобраться» Тимофеев рекомендовал вакцинировать от вируса папилломы человека как девочек, так и мальчиков. Эксперт упомянул, что данной прививки нет в перечне обязательных, однако ее можно сделать самостоятельно, пишет NEWS.ru.
По словам Тимофеева, прививка существенно уменьшит риск появления рака шейки матки и образования опухолей головы и шеи. Онколог убежден, что вакцинация необходима не только детям, но и взрослым, однако ее эффективность в последнем случае снижается.