Онколог рассказал, какая прививка снизит риск развития рака

В новом выпуске подкаста «Надо разобраться» Тимофеев рекомендовал вакцинировать от вируса папилломы человека как девочек, так и мальчиков. Эксперт упомянул, что данной прививки нет в перечне обязательных, однако ее можно сделать самостоятельно, пишет NEWS.ru.