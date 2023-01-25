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52 минуты назад

Названы повышающие риск развития рака кожи факторы

Lenta.ru

Излишняя любовь к загару и курение увеличивают риск развития меланомы — одного из самых распространенных онкологических заболеваний кожи. Эти и некоторые другие факторы риска в интервью изданию «Газета.Ru» назвала онколог Замира Раджабова.

Названы повышающие риск развития рака кожи факторы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач объяснила, что меланома возникает вследствие нарушения пигментного обмена в организме. В первую очередь на этот процесс влияет длительное воздействие ультрафиолета на незащищенную кожу во время загара на солнце или в солярии. Однако существуют и другие причины, по которым может образоваться опухоль, в частности, хроническое воспаление и травматизация кожных покровов.

В качестве еще одного повышающего риск развития рака кожи фактора Раджабова выделила курение. По ее словам, из-за этой вредной привычки слизистая щек и неба истончается, и на ней может развиться гиперпигментация, похожая на веснушки. Это состояние называется «меланоз курильщика».

Также, отметила онколог, предельно осторожно нужно загорать и в целом находиться на солнце без защиты белокожим, голубоглазым, светловолосым и рыжеволосым людям. Кроме того, риск развития меланомы повышен у людей, в анамнезе у которых уже есть онкологические заболевания.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова объяснила опасность голубых невусов. Появление этих доброкачественных новообразований может грозить развитием меланомы.

Болезни и лекарства,Ольга Антонова,
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