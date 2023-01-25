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18 минут назад

Врачи рассказали, как защититься от варикозного расширения вен

СОВА

Медики тольяттинской горбольницы № 5 дали советы, как снизить риск варикозного расширения вен.

Как защититься от варикозного расширения вен
Фото: СОВАСОВА

Врачи отмечают, что часто это заболевание передается по наследству, но если соблюдать рекомендации, можно отсрочить его проявление, а также облегчить течение.

Основной причиной развития варикоза считается слабость соединительных тканей – это явление, как правило, врожденное. Чаще этим заболеванием страдают женщины, и нередко оно возникает во время беременности, а также у людей с лишним весом.

Основная превентивная мера – чаще быть в движении: ходить, бегать, заниматься спортом. Это укрепляет соединительную ткань. Медики рекомендуют не стоять и не сидеть много и неподвижно.

Дамам следует уделить внимание выбору обуви. Если есть предрасположенность к варикозу, про высокие каблуки можно забыть в повседневной жизни. Полезно ходить босиком по песчаному берегу.

Также мы рассказывали, какие симптомы могут стать предвестниками варикоза.

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