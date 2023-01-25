Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации против кори

«Обычно это стандартные противопоказания, то есть это иммунодефициты выраженные, когда иммунный ответ специфический, просто не может формироваться, а сами вакцины, в данном случае корьевые, могут представлять ещё дополнительную опасность за счёт активного вещества. Кроме того, есть противопоказания по наличию острых заболеваний или обострения тяжёлых хронических заболеваний в момент вакцинации. Есть также ещё ряд противопоказаний специфических именно для этой вакцины, но как таковых, как я понял, групп риска выделять не будут, будут именно довакцинировать тех, которые подпадают под некие широкие критерии. Конечно, это не означает, что всех, кому такая вакцинация была бы нужна, будут вакцинировать».