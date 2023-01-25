Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации против кори

В России хотят провести подчищающую иммунизацию против кори. Данные мероприятия, согласно проекту постановления Роспотребнадзора, планируется провести с 3 апреля по 31 декабря. Вакцинация затронет тех, кто ранее не был привит от заболевания, не болел им или не имеет справки о пройденной вакцинации. О возможных противопоказаниях в беседе с корреспондентами «Авторадио» рассказал генеральный директор «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков:
«Обычно это стандартные противопоказания, то есть это иммунодефициты выраженные, когда иммунный ответ специфический, просто не может формироваться, а сами вакцины, в данном случае корьевые, могут представлять ещё дополнительную опасность за счёт активного вещества. Кроме того, есть противопоказания по наличию острых заболеваний или обострения тяжёлых хронических заболеваний в момент вакцинации. Есть также ещё ряд противопоказаний специфических именно для этой вакцины, но как таковых, как я понял, групп риска выделять не будут, будут именно довакцинировать тех, которые подпадают под некие широкие критерии. Конечно, это не означает, что всех, кому такая вакцинация была бы нужна, будут вакцинировать».
Отмечается, что к вакцинации предлагается прибегнуть для создания устойчивого коллективного иммунитета к кори в стране. Мероприятия затронут, в том числе, трудовых мигрантов.