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8 часов назад

Кардиолог предупредил о смертельной опасности аритмии

Мослента

Кардиолог предупредил о смертельной опасности аритмии
Фото: МослентаМослента

О смертельной опасности аритмии предупредил в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, врач терапевт-кардиолог, врач Высшей категории, заведующий отделения кардиологии и терапии, ведущий и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов.

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«Жизнеугрожающие (злокачественные) аритмии — это нарушения ритма сердца, способные привести к острому нарушению гемодинамики (движения крови из области высокого давления в область низкого). При определенной продолжительности и отсутствии экстренной медицинской помощи они могут привести к летальному исходу», — заявил кардиолог.

Очень важно вовремя распознать симптомы опасных разновидностей аритмии, подчеркнул Иванов. Один из самых важных — обморок или предобморочное состояние,

«Нередко сигналами служат бессимптомные длительные паузы, которые мы чаще всего выявляем при холтеровском мониторировании и, к сожалению, не так часто на электрокардиограмме. Надо понимать, что электрокардиограмма — это не панацея, ее надо снимать в моменте», — добавил он.

Нарушения ритма нередко сопряжены с тем, что человек по целому ряду обстоятельств теряет свои электролиты, и у него возникает либо гипокалиемия, либо гиперкалиемия, продолжил собеседник «Мосленты».

«Эти аспекты крайне важно понимать и знать, особенно пациентам, которые уже страдают какими-то заболеваниями, в частности хронической сердечной недостаточностью, где используются достаточно высокие дозы диуретиков, то есть имеется высокий риск нарушения и потери калия», — сказал врач.

Иванов порекомендовал внимательно следить за своим здоровьем, обращать внимание на плохое самочувствие окружающих и по возможности не проходить мимо. «Важно знать свой семейный анамнез. Особенно на предмет внезапной смерти, нарушения ритма сердца, инфарктов и инсультов», — подчеркнул он.

Занимающимся экстремальными видами спорта и участвующим в спортивных марафонах людям кардиолог посоветовал регулярно проходить обследование врачей. «Сейчас существуют даже регламенты этих обследований и протоколы обследований у спортсменов, чтобы риски внезапной смерти минимизировать. Стоит помнить, что в XXI веке все нарушения ритма сердца и проводимости лечатся», — отметил эксперт.

Ранее способы снижения риска инфаркта перечислила врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиники» Наталия Золотарева. В частности, она порекомендовала бросить курить.

Болезни и лекарства,Константин Иванов,
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