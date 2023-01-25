Представьте такую ситуацию. У вас температура, и вас зовут на вечеринку выпить. Немного абсурдно звучит - вряд ли стоит вообще выходить из дома при температуре.
Но рассмотрим другой вариант, вас пришли навестить друзья и принесли с собой “горячительного”. Вы при этом с температурой. Тут и встает насущный вопрос - можно ли пить алкоголь при температуре? Давайте узнаем.
Температура может быть высокая и низкая. В обоих случаях алкоголь негативно сказывается на вашем здоровье. Ниже рассмотрим оба варианта.
Пить алкоголь при низкой температуре нельзя, потому вредные вещества, которые имеются в алкогольных напитках, могут привести к ослаблению защиты организма и привести к различным патологическим состояниям. Это касается, в частности, иммунной системы.
При низкой температуре метаболические процессы замедляются, а алкоголь при этом может довольно быстро усваиваться, а также стать причиной нарушения остальных органов и систем. Также алкоголь значительно усиливает отравление глюкозой, и при низкой температуре организму очень трудно избавиться от этих отравляющих веществ.
Аналогично, не рекомендуется пить алкоголь и при высокой температуре тела. Например, алкоголь может замедлить естественное охлаждение тела, что приведет к еще большему повышению температуры. Очень высокая температура может привести к очень опасным для здоровья последствиям. Можно даже дойти до инфаркта или инсульта.
В любом случае, особенно при высокой температуре тела, лучше избегать алкоголя.
Как вы узнали из статьи, лучше избегать употребления алкоголя при температуре, как высокой, так и низкой. Если к вам пришли друзья, а вы с температурой, то лучше выпейте соку. Так вы точно не навредите своему здоровью.