Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
3 часа назад

Можно ли пить алкоголь при температуре

Клео.Ру

Представьте такую ситуацию. У вас температура, и вас зовут на вечеринку выпить. Немного абсурдно звучит - вряд ли стоит вообще выходить из дома при температуре.

Можно ли пить алкоголь при температуре
Фото: UnsplashUnsplash

Но рассмотрим другой вариант, вас пришли навестить друзья и принесли с собой “горячительного”. Вы при этом с температурой. Тут и встает насущный вопрос - можно ли пить алкоголь при температуре? Давайте узнаем.

Температура может быть высокая и низкая. В обоих случаях алкоголь негативно сказывается на вашем здоровье. Ниже рассмотрим оба варианта.

Алкоголь при низкой температуре

Пить алкоголь при низкой температуре нельзя, потому вредные вещества, которые имеются в алкогольных напитках, могут привести к ослаблению защиты организма и привести к различным патологическим состояниям. Это касается, в частности, иммунной системы.

При низкой температуре метаболические процессы замедляются, а алкоголь при этом может довольно быстро усваиваться, а также стать причиной нарушения остальных органов и систем. Также алкоголь значительно усиливает отравление глюкозой, и при низкой температуре организму очень трудно избавиться от этих отравляющих веществ.

Алкоголь при высокой температуре

Аналогично, не рекомендуется пить алкоголь и при высокой температуре тела. Например, алкоголь может замедлить естественное охлаждение тела, что приведет к еще большему повышению температуры. Очень высокая температура может привести к очень опасным для здоровья последствиям. Можно даже дойти до инфаркта или инсульта.

В любом случае, особенно при высокой температуре тела, лучше избегать алкоголя.

Выводы

Как вы узнали из статьи, лучше избегать употребления алкоголя при температуре, как высокой, так и низкой. Если к вам пришли друзья, а вы с температурой, то лучше выпейте соку. Так вы точно не навредите своему здоровью.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители