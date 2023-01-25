Какие болезни возникают из-за негативных эмоций

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие болезни провоцируют негативные эмоции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист отметил, что у человека неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха. В таком состоянии человек может ночью гулять, а днем – вести активный образ жизни.
Врач предупредил, что последствиями подавления эмоций могут стать многие заболевания.
"Уже доказано, что есть взаимосвязь эмоций и болезней, которые из-за этого могут возникнуть. Любые печальные события, связанные с высоким уровнем стресса, приводят к инфарктам", – заявил он.
По словам Кондрахина, у человека также могут проявиться сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.
"Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах", – объяснил эксперт.
Специалист добавил, что каждый может застраховаться от таких проблем. По мнению врача, поможет справиться с ситуациями физическая нагрузка – пробежка, езда на велосипеде или прогулка.
Кондрахин отметил, что также помогает общение. Если человек не справляется с проблемами самостоятельно, стоит обратиться к психотерапевту, рекомендовал врач. Специалист определит, что именно тревожит человека, поможет разобраться во всем, подскажет, как справиться и проработает страхи и фобии.