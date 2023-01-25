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54 минуты назад

Какие болезни возникают из-за негативных эмоций

Москва24иещё 1

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие болезни провоцируют негативные эмоции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Какие болезни возникают из-за негативных эмоций
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист отметил, что у человека неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха. В таком состоянии человек может ночью гулять, а днем – вести активный образ жизни.

Врач предупредил, что последствиями подавления эмоций могут стать многие заболевания.

"Уже доказано, что есть взаимосвязь эмоций и болезней, которые из-за этого могут возникнуть. Любые печальные события, связанные с высоким уровнем стресса, приводят к инфарктам", – заявил он.

По словам Кондрахина, у человека также могут проявиться сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.

"Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах", – объяснил эксперт.

Специалист добавил, что каждый может застраховаться от таких проблем. По мнению врача, поможет справиться с ситуациями физическая нагрузка – пробежка, езда на велосипеде или прогулка.

Кондрахин отметил, что также помогает общение. Если человек не справляется с проблемами самостоятельно, стоит обратиться к психотерапевту, рекомендовал врач. Специалист определит, что именно тревожит человека, поможет разобраться во всем, подскажет, как справиться и проработает страхи и фобии.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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