Какие болезни возникают из-за негативных эмоций

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие болезни провоцируют негативные эмоции. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Специалист отметил, что у человека неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха. В таком состоянии человек может ночью гулять, а днем – вести активный образ жизни.

Врач предупредил, что последствиями подавления эмоций могут стать многие заболевания.

"Уже доказано, что есть взаимосвязь эмоций и болезней, которые из-за этого могут возникнуть. Любые печальные события, связанные с высоким уровнем стресса, приводят к инфарктам", – заявил он.

По словам Кондрахина, у человека также могут проявиться сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.

"Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах", – объяснил эксперт.

Специалист добавил, что каждый может застраховаться от таких проблем. По мнению врача, поможет справиться с ситуациями физическая нагрузка – пробежка, езда на велосипеде или прогулка.