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2 часа назад

Назван способ распознать рак легких по кашлю

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Способ распознать рак легких у курильщика по кашлю назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, нужно отследить сопутствующие симптомы и изменение в кашле.

Назван способ распознать рак легких по кашлю
Фото: МослентаМослента

«Если вдруг курильщик стал худеть, появилась мокрота, а в ней — прожилки крови. Если у него стал появляться кашель в других ситуациях, отличных от привычных», — пояснил специалист.

Кроме того, симптом серьезным заболевания является изменение характера хронического кашля курильщика.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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