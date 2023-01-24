Дерматолог объяснила, чем опасны синие пятна на стопах

Многие процессы в организме происходят безостановочно и часто отражаются на коже в виде сыпи, прыщиков или пятен. Часть из них вполне привычны и не вызывают паники, а некоторые появляются реже, например голубые, синие или почти чёрные пятна. И речь не про синяки, а про голубые невусы. Дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что с ними делать и насколько они опасны.
По словам специалиста, такие пятна, или невусы Ядассона — Тиче, возникают у людей с 13 до 40 лет и чаще всего у женщин. Найти их можно по всему телу, но в каждом втором случае они появляются на кистях и стопах.
По факту это пигментное пятно, которое дальше может перерасти в меланому, а может, и нет.
Как только заметили голубой невус, стоит обратиться к врачу, который и вынесет вердикт — опасно ли такое образование. Если нет, то его можно и не трогать.
Если же оно очень не нравится эстетически, его можно удалить. А вот если есть риск развития меланомы, то здесь удалять нужно 100%. Сделать это могут лазером или хирургическим путём, потому что невус может быть глубоким, до 4–6 мм.
За родинками вообще лучше следить внимательнее, мало ли во что они могут вырасти. Кстати, есть определённые признаки, которые показывают, что пора показать свои пятнышки врачу.