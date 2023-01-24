Дерматолог объяснила, чем опасны синие пятна на стопах

Многие процессы в организме происходят безостановочно и часто отражаются на коже в виде сыпи, прыщиков или пятен. Часть из них вполне привычны и не вызывают паники, а некоторые появляются реже, например голубые, синие или почти чёрные пятна. И речь не про синяки, а про голубые невусы. Дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что с ними делать и насколько они опасны.

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По словам специалиста, такие пятна, или невусы Ядассона — Тиче, возникают у людей с 13 до 40 лет и чаще всего у женщин. Найти их можно по всему телу, но в каждом втором случае они появляются на кистях и стопах.

По факту это пигментное пятно, которое дальше может перерасти в меланому, а может, и нет.

Как только заметили голубой невус, стоит обратиться к врачу, который и вынесет вердикт — опасно ли такое образование. Если нет, то его можно и не трогать.

Если же оно очень не нравится эстетически, его можно удалить. А вот если есть риск развития меланомы, то здесь удалять нужно 100%. Сделать это могут лазером или хирургическим путём, потому что невус может быть глубоким, до 4–6 мм.