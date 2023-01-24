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1 час назад

Путин прокомментировал дефицит и рост цен отдельных лекарств в аптеках

Мария Иглина

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что несмотря на рост фармпроизводства, цены на лекарства выросли, а по некоторым препаратам наблюдался дефицит. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин прокомментировал дефицит и рост цен отдельных лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, за три квартала прошлого года рост составил примерно 22 процента:

"И 60 процентов у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли".

Однако глава государства не уточнил, о каких препаратах идет речь.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отметил, что рост стоимости препаратов составил 1,9 процента. А глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что российские компании производят 82 процента лекарств из списка жизненно важных.

Ранее терапевт объяснила, когда большой живот является симптомом болезни.

Болезни и лекарства,Михаил Мурашко,Денис Мантуров,Владимир Путин,Минпромторг,
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