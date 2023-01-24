Путин прокомментировал дефицит и рост цен отдельных лекарств

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что несмотря на рост фармпроизводства, цены на лекарства выросли, а по некоторым препаратам наблюдался дефицит. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.
По словам президента, за три квартала прошлого года рост составил примерно 22 процента:
"И 60 процентов у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли".
Однако глава государства не уточнил, о каких препаратах идет речь.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отметил, что рост стоимости препаратов составил 1,9 процента. А глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что российские компании производят 82 процента лекарств из списка жизненно важных.