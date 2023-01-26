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4 минуты назад

Четыре бесполезные пищевые добавки

Ferra.ruиещё 1

Многие люди начинают принимать добавки, чтобы снизить вес, улучшить состояние волос и т.п. Но действительно ли они помогают с научной точки зрения?

Четыре бесполезные пищевые добавки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор медицинских наук и хирург-ортопед из Атланты Келли К. Миддлтон сказала, что некоторые пищевые добавки покупать не стоит. Эффективность их не доказана или же вы рискуете при их приёме столкнуться с неприятными побочными эффектами.

Экстракт гарцинии камбоджийской

Доказательств того, что он помогает похудеть и уменьшить аппетит, мало, но при этом вы можете столкнуться с расстройством пищевого поведения, тошнотой, повреждением печени.

Кава

Традиционно её принимают для уменьшения стресса, беспокойства, улучшения качества сна. Однако научные исследования показывают, что при длительном приёме у вас может возникнуть повреждение печени. Более того, кава способна взаимодействовать со многими лекарствами и усилить их побочные эффекты.

Йохимбе

Рекламируется данная добавка как сексуальный усилитель. Однако в научных работах говорится, что она может вызвать такие побочные эффекты, как учащение пульса и увеличение кровяного давления, беспокойство, судороги.

Мультивитамины

Почти ни одному человеку не нужно принимать столько витаминов и минералов сразу. К тому же они часто бывают растворимыми в воде, то есть тело просто избавится от ненужных ему веществ. Кроме того, многие подобные вещества могут привести к запорам и научные исследования демонстрируют, что добавки бета-каротином и витамином Е вредны, в особенности в больших дозах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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