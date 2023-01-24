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1 час назад

В России составили список потенциально дефицитных лекарств

Говорит Москва

В него внесли аспирин, парацетамол, корвалол и йод — в общей сложности перечень включает 97 наименований. Как пишет РБК, этот список составляет межведомственная комиссия Минздрава, которая была создана в мае прошлого года для предотвращения нехватки лекарств. Она может выдавать разрешение на временное обращение препаратов в иностранной упаковке или допускать ввоз незарегистрированных фармсредств.В него внесли аспирин, парацетамол, корвалол и йод — в общей сложности перечень включает 97 наименований.

В России составили список потенциально дефицитных лекарств
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как пишет РБК, этот список составляет межведомственная комиссия Минздрава, которая была создана в мае прошлого года для предотвращения нехватки лекарств. Она может выдавать разрешение на временное обращение препаратов в иностранной упаковке или допускать ввоз незарегистрированных фармсредств.

С документом ознакомилось издание «Фармацевтический вестник». На своём сайте оно приводит полный список потенциально «дефектурных лекарств». В публикации указано, что Минздрав особо подчёркивает: в перечень препаратов включены те, которые особо востребованы на рынке, и в отношении которых будут принимать меры для обеспечения доступности».

Болезни и лекарства,
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