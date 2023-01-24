Эпидемиолог пояснил, для кого наиболее опасна пневмония

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана, кандидат медицинских наук Роман Полибин рассказал, какие пациенты тяжелее всего переносят пневмонию.

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Эксперт пояснил, что среди детей тяжелее болеют малыши до 5 лет, среди взрослых — люди старше 65. При этом у людей разного возраста наблюдаются примерно одинаковые симптомы: лихорадка с повышением температуры выше 38 градусов, кашель, хрипы, одышка.

Показатель смертности от пневмонии у пожилых людей самый высокий. При этом Полибин добавил, что наличие хронических заболеваний и иммунодефицитных состоя­ний вне зависимости от возраста также повышает риск тяжелого течения пневмонии и летального исхода. Среди пожилых пациентов, госпитализированных с тяжелой пневмонией, по 15 процентов занимают больные с ИШС и с сердечной недостаточностью, 10 процентов — с сахарным диабетом, передает aif.ru.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что обезвоживание и одышка, постоянная повышенная температура тела и низкая сатурация являются серьезными основаниями для обращения к врачу. Это поможет вовремя выявить такие опасные осложнения, как пневмония, передает Nation news.