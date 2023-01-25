Боль в спине может быть причиной рака

От боли в спине страдают многие. И причина этого обычно - в том, что человек сидит в неправильной позе, или в том, что он во время занятий спортом перенапрягает и растягивает мышцы и сухожилия. Но в некоторых случаях подобная боль - симптом рака шейки матки.

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Согласно руководству Национальной службы здравоохранения, один из главных симптомов рака шейки матки - это боль в области поясницы, между костями таза или в нижней части живота.

Помимо этого, о райке шейки матки сигнализируют ещё три признака. Это аномальные вагинальные кровотечения и более обильные (чем обычно) кровотечения во время менструации; изменения в выделениях из влагалища; боль во время полового акта.

Однако указанные выше симптомы могут встречаться также при миоме, эндометриоз.