Дерматолог объяснила опасность появления голубых родинок на теле

Антонова уточнила, что темно-синее или голубое пигментное образование на коже также называют невусом Ядассона-Тиче, и в половине случаев такие родинки появляются на кистях и стопах. Голубой невус в основном развивается у людей в промежутке от 13 до 40 лет, в два раза чаще — у женщин.