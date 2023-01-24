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57 минут назад

Офтальмолог Дгебуадзе: возрастные заболевания глаз возникают после 40—45 лет

RT на русском

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе рассказала о возрастных заболеваниях глаз.

Офтальмолог: возрастные заболевания глаз возникают после 40—45 лет
Фото: RT на русскомRT на русском

«Примерно после 40—45 лет наш организм претерпевает определённые изменения, что ведёт к появлению различных патологий. Органы зрения в этом смысле не исключение», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, почти все люди после 40 лет находятся в группе риска по возрастной дальнозоркости.

«Это снижение способности чётко видеть вблизи из-за частичной или полной утраты эластичности хрусталика. Вот почему людям в возрасте, чтобы что-то рассмотреть или прочитать, нередко требуется отдалить от себя предмет», — пояснила Дгебуадзе.

Она уточнила, что в таких случаях пациенту подбираются очки или контактные линзы. Также возможна имплантация искусственного хрусталика.

«Многие люди среднего и пожилого возраста начинают страдать от так называемого синдрома сухого глаза. Часто приходят пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями глазной поверхности и век», — добавила врач.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Болезни и лекарства,Наталья Нефедова,
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