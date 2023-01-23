Пять эффективных способов защититься от рака кишечника

Доктор Робин Кларк в эксклюзивном интервью для Express.co.uk дал пять советов, которые помогут вам избежать такой смертельно опасной болезни, как рак кишечника.

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Во-первых, по словам доктора Робина Кларка, для профилактики развития рака нужно есть больше овощей и фруктов. И Всемирный фонд исследования рака (WCRF) поддерживает это, так как эти продукты действительно обладают подобным эффектом. Они обеспечивают организм различными фитохимическими веществами.

Также может помочь увеличение потребления клетчатки. Это вещество входит в состав овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов.

Снижает риск развития рака и сокращение потребления алкогольных напитков. Наконец, в дополнение к этому нужно обязательно поддерживать здоровый вес.