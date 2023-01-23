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2 часа назад

Диетолог Гинзбург дал советы людям с заболеваниями щитовидной железы

Мослента

Советы по питанию людям с самыми распространенными заболеваниями щитовидной железы — хроническим аутоиммунным тиреоидитом и гипотиреозом — дал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург дал советы людям с заболеваниями щитовидной железы
Фото: МослентаМослента

«При хроническом аутоиммунном тиреоидите воспалена ткань щитовидной железы, поэтому все ваши диетические усилия должны быть направлены против этого воспаления. Основы противовоспалительного питания просты: по максимуму уменьшить потребление "провоспалительных" продуктов и по максимуму увеличить потребление "противовоспалительных"», — заявил доктор.

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К опасным продуктам, по его словам, относятся: сахар, сахаросодержащие продукты, изделия из просеянной пшеничной муки, разваристые сорта риса и картофеля, маргарин, спреды, подсолнечное масло, красное мясо и продукты его глубокой переработки — например, сосиски и колбасы. Не менее полезно уменьшить потребление жареного.

«Список противовоспалительных продуктов гораздо шире: кисломолочные, жирная морская рыба (сельдевые и лососевые, добытые в море), овощи, фрукты и ягоды, зелень, грубые крупы типа овсянки и гречки, грубый хлеб или хлеб с добавлением отрубей, бобовые, какао и горький шоколад», — продолжил Гинзбург. Очень хороши в данном случае специи и приправы, добавил он.

Противовоспалительным эффектом обладает и интервальное голодание, заметил диетолог. «Его я рекомендую, если у вас имеется избыточный вес, а также если заболевание сопровождается повышенным выбросом гормонов щитовидной железы и симптомами тиреотоксикоза. Для небольшого ограничения калорийности питания в этих случаях дополнительно можно рекомендовать и такие несложные приемы, как некоторое снижение общей жирности рациона и ограничение размеров порций», — отметил он.

«Причиной гипотиреоза чаще всего является хронический тиреоидит — поврежденные клетки железы замещаются соединительной тканью, и, как следствие, снижается продукция тиреоидных гормонов. Поэтому основная задача болеющего — с помощью диетических стратегий снизить дальнейшее разрушение клеток щитовидной железы и максимально стимулировать их регенерацию», — подчеркнул Гинзбург.

По его словам, на фоне противовоспалительной диеты нужно несколько увеличить потребление белковых продуктов бобовых, а также птицы, яиц и рыбы — это источники витамина В12. Другой необходимый для регенерации витамин — фолиевая кислота (витамин В9). Ее много в зелени и листовых овощах, например, в капусте.

«Для усвоения йода и накопления его в щитовидной железе необходим селен. Соответственно, нам нужно позаботиться о включении в рацион богатых селеном продуктах: орехах, тыквенных семечках, злаках, грубых круп. В большинстве случаев показана и морская капуста. Актуальны также богатые антиоксидантами продукты: морковь, тыква, свекла, томаты, болгарский перец, ягоды, особенно ежевика и черника», — рассказал врач.

Заболевания щитовидной железы лечатся при обязательном участии и под контролем врача эндокринолога, подчеркнул эксперт.

«Диетические стратегии могут помочь, если они применяются в комплексе с другими лечебными воздействиями, назначенными врачом», — предупредил он.

Болезни и лекарства,Михаил Гинзбург,
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