Мясников перечислил основные причины боли в пояснице

Основные причины боли в пояснице перечислил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Чаще всего дискомфорт в спине, по его словам, связан с мышечным спазмом.

Фото: Мослента Мослента

«Кстати, обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения», — пояснил эксперт.

Иногда спина может заболеть у легковозбудимого пациента в стрессовой ситуации.

«Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу», — отметил врач.