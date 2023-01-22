Как повысить уровень тестостерона без таблеток

Тестостерон считается основным мужским половым гормоном. Вместе с тем в организме женщин он тоже играет важную роль — участвует в обмене веществ и влияет на репродуктивную систему. Так что снижение уровня этого гормона — актуальная проблема для обоих полов. О том, из-за чего это может происходит и что делать, Life.ru рассказала заведующая вторым консультативным отделением клинико-диагностического центра «Медси на Солянке», врач-эндокринолог Дарья Кориневская.

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По словам специалиста, тестостерон — основной половой гормон. У женщин он отвечает за созревание фолликулов, либидо и работу сальных желёз, а у мужчин — за эрекцию, сперматогенез, рост волос и обмен веществ. Кстати, то, как человек набирает мышечную массу, тоже регулирует этот гормон.

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Нормальные показатели зависят от пола, возраста, веса и принимаемых препаратов. Снижение уровня гормона может происходить из-за проблем с эндокринной системой — патологий гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, яичников или яичек. Также показатель может измениться из-за вредных привычек или лишнего веса. Не лучшим образом на состояние организма, в том числе и уровень тестостерона, влияют и депрессия, травмы органов, которые занимаются его выработкой, и приём антидепрессантов.

Заподозрить падение уровня гормона и мужчины, и женщины могут по определённым симптомам. Среди них снижение либидо, утомляемость, набор массы тела, повышенное выделение кожного сала, выпадение волос и переменчивость настроения. У сильного пола помимо снижения качества и частоты эрекции может развиться ещё гинекомастия — увеличение грудных желёз. У девушек возможны нарушения цикла, появление грубых волос в нетипичных местах — на подбородке, над губой, а также в области ареол или паха.