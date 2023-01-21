В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Компания Biocad занимается разработкой лекарства ABN-4 с 2018 года, и на данный момент препарат на стадии клинических испытаний.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В случае успешных тестов он поступит в продажу к 2026 году, сообщается в телеграм-канале «Нет никаких сомнений». Препарат «Золгенсма» попал в Книгу рекордов Гиннесса и занял место самого дорогого лекарства в мире.

Стоимость одного укола составляет около 160 млн рублей. Такая цена обусловлена крайне высокой степенью эффективности препарата. За один укол можно исправить «поломку» человеческого генома и излечить болезнь. Другие же препараты пациенты вынуждены принимать пожизненно.