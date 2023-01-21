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3 часа назад

О каком сбое в организме может говорить внезапный озноб

Ferra.ruиещё 1

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, о каких сбоях в организме может свидетельствовать внезапный озноб.

О каком сбое в организме может говорить внезапный озноб
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист рассказала, что зачастую озноб наблюдается при железодефицитной анемии — когда в организме низкий уровень железа. Человек не только постоянно мёрзнет и не может согреться, но теряет концентрацию внимания, всегда чувствует себя уставшим.

Озноб может быть и при атеросклерозе. Из-за бляшек в сосудах нет возможности для нормальной циркуляции крови.

Озноб и холодные конечности — признак диабета. Болезнь развивается на фоне поражения периферических нервов.

Также одна из частых причин озноба — гипофункция щитовидной железы. У людей с такой болезнью часто наблюдаются перепады настроения, набор веса, сильная усталость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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