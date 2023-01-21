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1 час назад

Кардиолог Климкин: запущенная гипертония может привести к инфаркту и инсульту

Газета.Ru

Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Климкин в разговоре с газетой «Известия» заявил, что запущенная гипертония может обернуться инфарктом и инсультом.

Кардиолог: запущенная гипертония может привести к инфаркту и инсульту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении гипертонической болезни.

«Симптомы <…> проявляются в головных болях, головокружении <…> тошноте, прикризовом течении и рвоте, болях в грудной клетке, одышке. Тем не менее симптомы эти неспецифические и не всегда пациент поможет обратить на них внимание», — предупредил Климкин.

Он указал на важность регулярного самоконтроля артериального давления. Также необходимо проходить ежегодное обследование в медучреждении.

«Нужно провести диагноз гипертонической болезни на основании факта стойкого повышения артериального давления у пациента. Другие же методы исследования: лабораторные или инструментальные <…> назначаются для исключения вторичных причин повышения артериального давления и оценки состояния органов-мишеней», — добавил врач.

Ранее врач-кардиолог Группы компаний ОМС Иван Ефремкин отметил, что на болезни сердца может указывать покраснение лица и синюшность пальцев.

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