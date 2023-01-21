Кардиолог: запущенная гипертония может привести к инфаркту и инсульту

«Симптомы <…> проявляются в головных болях, головокружении <…> тошноте, прикризовом течении и рвоте, болях в грудной клетке, одышке. Тем не менее симптомы эти неспецифические и не всегда пациент поможет обратить на них внимание», — предупредил Климкин.