Флоссы: чем на самом деле может быть опасна зубная нить

Многие как отечественные, так и зарубежные стоматологи рекомендуют своим пациентам в обязательном порядке пользоваться зубной нитью (или флоссом). Врачи утверждают, что эта процедура крайне полезна для зубов. Однако так ли это на самом деле?

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Исследования ученых

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Для начала разберемся, какими аргументами оперируют зубные доктора. Стоматологи уверяют, что только зубная нить способна проникнуть в межзубные промежутки и удалить оттуда остатки пищи, благодаря которым и портятся наши зубы (развивается кариес, гингивит и другие заболевания). Якобы, обычная щетка на такое не способна.

Британские ученые с этим абсолютно согласны. В результате проведенного ими исследования было доказано, что нитью пользоваться просто необходимо, так как именно она снижает риск возникновения гингивита (воспаления десен). По мнению английских экспертов, через больную десну в кровь проникают бактерии, которые образуют в крови сгустки, способные привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако, как вы, наверное, сами уже убедились, целью этого исследования было не столько изучение эффективности нитей, а сколько влияние всевозможных бацилл, собирающихся в полости рта, на кровеносную систему человека.

Тем не менее достаточно много ученых со всего мира проводили-таки опыты, сравнивая эффективность зубной нити с обыкновенной щеткой. В результате их исследований выяснилось, что ворсинки щетки способны проникнуть с труднодоступные места только на 35 % от того, на что способны флоссы. Между тем американские специалисты пошли еще дальше. Они не стали сравнивать нить со щеткой, а выяснили разницу между нитью и другими средствами для чистки межзубных промежутков. Удивительно, но нить показала себя малоэффективной. По крайней мере, по сравнению с ершиками и ирригаторами. Последние оказались намного продуктивней.

Недоказанная эффективность и вред

Вообще в последнее время стоматологи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что зубная нить - необходимый инструмент для сохранения здоровья зубов и десен. Другие медики утверждают, что флоссы в лучшем случае бесполезны, а в худшем – даже опасны. Тем более что основательных, долгосрочных исследований с большим количеством испытуемых и грамотно поставленными целями до сих пор не проводилось. Поэтому достаточных доказательств того, что зубная нить действительно эффективна на данный момент не существует. Это подтвердили и сотрудники министерства здравоохранения США, и исследования, проведенные агентством Associated Press. Более того в Associated Press заявили, что флоссы могут даже, напротив, навредить здоровью: травмировать десны, разрушить пломбы, занести инфекцию. Тем не менее даже противники нитей признают, что все это может случиться только при неправильном использовании флоссов.

Как правильно пользоваться нитью?

Итак как же правильно пользоваться зубной нитью? Что советуют стоматологи? Во-первых, перед процедурой следует тщательно вымыть руки. Именно грязные руки зачастую могут стать первоисточником инфекции, а вовсе не сам флосс. Во-вторых, врачи рекомендуют не экономить на своем здоровье, а потому не стоит брать слишком короткую нить. Ее длина должна составлять не меньше 35-40 см. Концы этого отрезка нужно намотать на пальцы правой и левой рук и только после этого приступить к чистке.