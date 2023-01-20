Врач рассказал, что может спровоцировать диабет у детей

К развитию сахарного диабета может привести нездоровое питание детей и малоподвижный образ жизни. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской РВК Минздрава МО Марина Царева.

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Кроме того, нередко диабет становится последствием перенесенного COVID-19, подчеркнула специалист. По ее словам, вирус усиленно воздействует на клетки поджелудочной железы.

«Заболевание опасно тем, что сопровождается рисками высокого артериального давления, остановкой дыхания во сне, инфарктом и инсультом», — уточнила Царева и указала на важность выявления заболевания на ранней стадии.

Симптомами, указывающими на развитие диабета, также является жажда, слабость, тошнота, рвота и частое мочеиспускание. Если своевременно не начать лечение, состояние ребенка может ухудшаться вплоть до комы, подчеркнула врач. Она посоветовала следить за рационом детей, — в нем обязательно должно быть мясо, овощи, фрукты. Не следует злоупотреблять сахаром и фастфудом.

Ранее «Газета.Ru» писала об опасности сосудосуживающих капель для детей. Врач-педиатр Виктория Горлова объяснила, что сосудосуживающие препараты временно могут облегчить дыхание ребенка, но использовать их следует лишь в тех ситуациях, когда насморк доставляет значительный дискомфорт.