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2 часа назад

Врач рассказал, что может спровоцировать диабет у детей

Парламентская газетаиещё 1

К развитию сахарного диабета может привести нездоровое питание детей и малоподвижный образ жизни. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской РВК Минздрава МО Марина Царева.

Врач рассказал, что может спровоцировать диабет у детей
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Кроме того, нередко диабет становится последствием перенесенного COVID-19, подчеркнула специалист. По ее словам, вирус усиленно воздействует на клетки поджелудочной железы.

«Заболевание опасно тем, что сопровождается рисками высокого артериального давления, остановкой дыхания во сне, инфарктом и инсультом», — уточнила Царева и указала на важность выявления заболевания на ранней стадии.

Симптомами, указывающими на развитие диабета, также является жажда, слабость, тошнота, рвота и частое мочеиспускание. Если своевременно не начать лечение, состояние ребенка может ухудшаться вплоть до комы, подчеркнула врач. Она посоветовала следить за рационом детей, — в нем обязательно должно быть мясо, овощи, фрукты. Не следует злоупотреблять сахаром и фастфудом.

Ранее «Газета.Ru» писала об опасности сосудосуживающих капель для детей. Врач-педиатр Виктория Горлова объяснила, что сосудосуживающие препараты временно могут облегчить дыхание ребенка, но использовать их следует лишь в тех ситуациях, когда насморк доставляет значительный дискомфорт.

Педиатр подчеркнула, что в некоторых странах такие препараты не рекомендованы детям вплоть до шести лет, так как риск от их применения превышает пользу.

Болезни и лекарства,
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