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16 минут назад

Врачи развеяли знаменитый миф о пробе Манту

Секрет Фирмы

Оказывается, вопреки предупреждениям педиатров, которые не советовали нам в детстве допускать попадание воды на пробу Манту, ничего страшного не произойдёт. По словам главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян, вода никак не повлияет на результаты теста — мочите сколько хотите. А вот расчёсывать и тереть место укола и правда не стоит.

Врачи развеяли знаменитый миф о пробе Манту
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист рассказала, что купаться с Манту можно, но вытирать место укола полотенцем не надо — вместо этого можно просто аккуратно промокнуть место укола после купания.

«Но вот если вы трёте мочалкой или вытираете грубым полотенцем, то место укола может повредиться — и проба Манту может дать ложноположительный результат. Поэтому мочить можно, а расчёсывать и тереть или делать массаж на месте укола — нет», — пояснила педиатр.

Такое же мнение выразил педиатр Никита Волков. По его словам, Манту мочить можно — ведь при постановке реакции Манту производится внутрикожное введение препарата, соответственно, вода, попадающая на кожу, повлиять на результат не может.

«До реакции Манту проводилась проба Пирке, где препарат наносился накожно, и в данном случае мочить её действительно не рекомендовалось. Это, вероятно, и послужило причиной возникновения данного мифа», — объяснял врач.

Болезни и лекарства,Никита Волков,
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