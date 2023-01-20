Врачи развеяли знаменитый миф о пробе Манту

Оказывается, вопреки предупреждениям педиатров, которые не советовали нам в детстве допускать попадание воды на пробу Манту, ничего страшного не произойдёт. По словам главного врача Химкинской областной больницы по педиатрии Нарине Сугян, вода никак не повлияет на результаты теста — мочите сколько хотите. А вот расчёсывать и тереть место укола и правда не стоит.

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Специалист рассказала, что купаться с Манту можно, но вытирать место укола полотенцем не надо — вместо этого можно просто аккуратно промокнуть место укола после купания.

«Но вот если вы трёте мочалкой или вытираете грубым полотенцем, то место укола может повредиться — и проба Манту может дать ложноположительный результат. Поэтому мочить можно, а расчёсывать и тереть или делать массаж на месте укола — нет», — пояснила педиатр.

Такое же мнение выразил педиатр Никита Волков. По его словам, Манту мочить можно — ведь при постановке реакции Манту производится внутрикожное введение препарата, соответственно, вода, попадающая на кожу, повлиять на результат не может.