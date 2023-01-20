Как уберечься во время гололедицы и отличить ушиб от перелома

К выходным начнется постепенное снижение температуры и станет еще более скользко, чем сейчас. В средней полосе России синоптики прогнозируют гололедицу. В такие дни число обращений в травмпункты увеличивается в разы. Как уберечься от травм и как лечить ушибы и растяжения, если вы все же упали, рассказали в интервью корреспонденту MIR24.TV врачи.

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В гололед и гололедицу никогда не стоит торопиться. «При ходьбе по льду не нужно высоко поднимать ноги. Передвигаться нужно как лыжник – частыми скользящими шажками, – говорит врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов. – Наступайте на всю подошву и старайтесь обходить наклонные поверхности».

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Устойчивость при ходьбе во многом зависит от обуви, которую мы носим. «Конечно, гололед – это точно не то время, когда можно носить туфли на высоких каблуках или шпильках, – говорит врач травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская. – Для зимы необходимы ботинки с широким каблуком 2-4 сантиметра и формоустойчивым задником. Колодка должна быть гибкой в области переднего отдела стопы. Нужно выбирать модели с нескользящей подошвой и широким мысом. Все эти элементы обычно свойственны ортопедической обуви, которая устанавливает стопы в физиологически правильное положение и защищает их от нагрузки. За счет этого формируется правильная походка и повышается устойчивость при ходьбе».

Пожилым людям в гололед вообще не желательно выходить из дома. Они особенно уязвимы. Если же это невозможно, то нужно выбирать светлое время суток. «Есть специальные приспособления вроде цепей с небольшими шипами, надевающиеся на обувь по аналогии с цепями на автомобильные колеса. Я очень рекомендую пользоваться ими для выходов на улицу в гололед», – говорит терапевт «Теледоктор24» Мария Меньшикова. Александр Шепелов рекомендует пожилым людям при выходе на улицу зимой брать с собой трость с заостренным концом. «Выбирайте наиболее безопасные пути, где меньше льда, есть хорошее освещение, дорожки посыпаны песком или реагентами», – советует он.

Продумайте свободу рук. Это поможет удержать равновесие при падении. При ходьбе держите руки слегка разведенными и согнутыми. Не прячьте их в карманы и не разговаривайте по телефону на ходу.

Будьте особенно осторожны при переходе проезжей части. На обледеневшей дороге автомобиль может не успеть остановиться, так как тормозной путь удлиняется.

Спуск по уличным лестницам также может быть опасным. Ставьте ступню не поперек, а вдоль ступеней, спускаясь «боком», держитесь при этом за перила.

При падении не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках, ваше здоровье важнее! Бросайте ношу и пытайтесь восстановить баланс. Если вы все-таки начали падать, постарайтесь напрячь мышцы (если этого не сделать, весь удар примут на себя кости) и сгруппируйтесь, постарайтесь упасть на бок, это безопаснее всего.

Подставлять руки и падать на них нельзя. По словам Антонины Завадской, так вы не смягчите удар, а только увеличите риск травматизации. Если успели понять, что поскользнулись и приземляетесь на руку, прижмите ее к туловищу. Опора на предплечье поможет амортизировать удар. Это наиболее безопасно с точки зрения предотвращения переломов.

«При ушибе или растяжении приложите что-то холодное к поврежденному участку. Это поможет уменьшить отек и боль. Если на месте травмы появились ссадины, обработайте раны антисептиком. Обеспечьте покой ушибленной части тела. Избавиться от боли помогут кремы или мази на основе нестероидных противовоспалительных препаратов», – говорит врач-травматолог.

Если удар пришелся на сустав, то, по словам Марины Меньшиковой, до осмотра врача не нужно нагружать травмированный участок – старайтесь не переносить вес всего тела на ушибленную ногу, не поднимать тяжелые предметы пострадавшей рукой и так далее.

«Охлаждать травмированную область можно не дольше 15 минут, – говорит Александр Шелепов. – Затем холод следует убрать и через 10 минут приложить снова. Помните, что холодные предметы нельзя прикладывать к открытым ранам».

По словам Марии Меньшиковой, если есть очевидные признаки перелома – сильная боль, неестественно вывернутая конечность, нарушение целостности кожного покрова, – а также если есть головокружение и сильная головная боль с возможным изменением зрения, то это повод для экстренного обращения за медицинской помощью.