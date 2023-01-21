Топ-5 мифов о лечении гриппа и ОРВИ

Во вторник, 17 января, Роспотребнадзор сообщил, что в стране наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 53 процента. Лучшая профилактика болезни — это прививка. Но если же вы все-таки заболели, не стоит прибегать к непроверенным методам. «Вечерняя Москва» собрала пять мифов о лечении гриппа и ОРВИ.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Миф 1. Укутаться в сто одеял

Видео дня

— Укутываться, чтобы пропотеть, особенно когда у больного жар, — архаичное заблуждение, — объясняет главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников. — Нагревать тело дополнительно даже вредно, поскольку таким образом высокая температура поддерживается искусственно, а это нагрузка на сердце и сосуды.

Миф 2. Банки да горчичники поборют недуги

Андрей Тяжельников отмечает, что на деле горчичники не способны прогреть бронхи и легкие, а банки и вовсе травмоопасны:

— Обе эти процедуры противопоказаны при любых аллергиях.

Миф 3. Любую температуру нужно сбивать

Комфортнее всего вирус чувствует себя, если у пациента нормальная или немного повышенная температура тела. Если вы чувствуете себя удовлетворительно, то не нужно сразу же пить жаропонижающие. Для взрослых показание к принятию таких препаратов — температура выше 38 градусов, для детей — выше 38–39 градусов. Фактически, начиная сразу принимать жаропонижающие, вы помогаете вирусу распространиться.

Миф 4. Алкогольная терапия

«Заболел? Выпей водки с перцем» — такой совет хоть раз в жизни слышал каждый. На деле же алкоголь никак не помогает вылечиться, лишь приводит к обезвоживанию. А во время болезни нужно, наоборот, пить как можно больше жидкости. Алкоголь — это нагрузка на печень и нервную систему.

Миф 5. Чеснок и лимон прогонят болезнь

Безусловно, витаминная профилактика и правильное питание важны. Но справиться с болезнью, когда она уже пришла, ни один из этих продуктов не поможет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора:

— В последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев гриппа, некритичное. Подъем заболеваемости будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа А (H1N1), пандемическому 2009 года, приходит вирус гриппа B.

ФАКТ