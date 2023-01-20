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3 часа назад

Врач рассказала, о каких болезнях говорит тяга к кислым продуктам

Москва24

Желание съесть что-то кислое может указывать на дефицит витамина C и гастрит с повышенной кислотностью. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

О каких болезнях говорит тяга к кислым продуктам
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она отметила, что часто тяга к кислым продуктам возникает при простудных заболеваниях.

"Витамин C сложно не получить, если человек в принципе питается и в его рационе есть овощи и фрукты. Но он расходуется организмом очень быстро. Поэтому на кисленькое может потянуть в период ОРВИ или другого вирусного заболевания с повышенной температурой, когда потребность в витамине C резко повышается", – объясняет специалист.

Другая возможная причина – проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Для переработки белка требуется соляная кислота, а на фоне атрофического гастрита с пониженной секреторной активностью, естественно, такая потребность не может быть полностью удовлетворена. И у организма возникает необходимость в запросе кислых продуктов, которые улучшат переваривание.

Ранее была названа опасная причина, из-за которой у человека может появиться тяга к сладкому. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не исключено, что такой симптом указывает на развитие диабета второго типа. Зачастую люди не обращают на это внимания и не подозревают, что у них есть проблема в виде повышенного уровня сахара, предупредила она.

Болезни и лекарства,Маргарита Королева,Елена Соломатина,
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