С чем можно спутать аппендицит

Летальность острого аппендицита составляет 0,1-0,3%, в новостях регулярно появляются случаи, когда смерть человека наступила из-за того, что его пытались лечить от другой болезни или вовсе не могли поставить диагноз. Аппендикс – это небольшой, около 10 см, отросток на стыке толстой и тонкой кишки, он находится в нижней части живота справа. Воспаление аппендикса называется аппендицитом, и в этом случае требуется немедленная операция. Врачи рассказали MIR24.TV, с какими заболеваниями можно спутать аппендицит – особенно это касается женщин.

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«У женщин с острой болью в животе необходимо исключать разрыв кисты яичника, перекрут яичника, апоплексию яичника, внематочную беременность и острое воспаление придатков матки. Гинекологическая патология в отличие от аппендицита может носить более острый и резкий характер. При аппендиците боль может появиться в верхней области живота (эпигастрии), и затем «спуститься» в нижнеправые отделы, постепенно нарастая по интенсивности. При гинекологической патологии боль, как правило, сразу имеет высокую интенсивность и локализована внизу живота с одной из сторон», – рассказывает акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.

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При подозрении на гинекологическую патологию необходим осмотр акушера-гинеколога: для уточнения диагноза обычно проводится УЗИ органов малого таза. По словам врача, любая острая боль внизу живота, возникшая внезапно, является поводом для обращения к врачу. При этом желательно не принимать обезболивающие или спазмолитические препараты, так как они могут смазать клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Если кроме боли в животе есть предобморочное состояние, головокружение, потеря сознания, рвота или температура свыше 38 градусов, необходимо как можно скорее обратиться в скорую помощь.

«Аппендицит, несмотря на свою распространенность, остается заболеванием, к выявлению которого врачи относятся с особой осторожностью. Это связано с тем, что аппендицит может мимикрировать под множество других заболеваний. Основным симптомом является боль в животе, которая в зависимости от анатомических особенностей пациента может быть в разных частях живота, а это, в свою очередь затрудняет диагностику без использования дополнительных исследований», – объясняет врач-терапевт Ольга Бакшутова.

По словам терапевта, достаточно часто боль при аппендиците на самых ранних стадиях развития процесса может располагаться в верхних отделах живота, прямо под ребрами. В таком случае его можно спутать с заболеваниями желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря (гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, холецистит). Затем боль может переместиться в правую подвздошную область. При этом сама по себе боль может отдавать по всему животу. В таких случаях очень легко спутать начинающееся воспаления аппендикса с инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (сальмонеллез, брюшной тиф, иерсиниоз и т.д.).

«При определенном положении аппендикса боль в животе может быть похожа на острую гинекологическую (например – апоплексия яичника, внематочная беременность, осложнения, связанные с кистой яичника) или урологическую патологию (например почечная колика, реже цистит). Я постаралась перечислить именно те заболевания, с которыми сам человек может легко перепутать аппендицит. Врачи помимо перечисленных заболеваний дифференцируют это состояние с более широким спектром патологий вплоть до нарушения кровоснабжения в кишечнике. Поэтому одна из первых рекомендаций при появлении резкой боли в животе – не медлить с обращением к врачу», – отмечает Ольга Бакшутова.

Столкнуться с аппендицитом можно в любом возрасте, но чаще всего он возникает у мужчин и женщин до 40 лет, утверждает к.м.н., врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Причем симптоматика может быть похожа на симптоматику многих заболеваний, от пакреатита до холецистита.

«По симптоматике острый аппендицит можно спутать с рядом заболеваний, к которым относят перфорацию язвы желудка и 12-перстной кишки, панкреатит, внематочную беременность, почечную колику, острый аднексит, апоплексию яичника у женщин, острый холецистит, – рассказывает Белоусов. – Боль при аппендиците можно заглушить на какое-то время с помощью обезболивающих средств. Но прием препаратов может помешать врачу верно определить диагноз и степень осложнения, поэтому, если вы принимали обезболивающее, сообщите об этом врачу. Необходимо дождаться приезда скорой помощи. Врач дифференцирует диагнозы, с которыми можно спутать аппендицит, поскольку все эти заболевания могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и угрожать жизни человека».