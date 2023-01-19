Стало известно о риске заразиться гриппом после крещенских купаний

«Стоит отметить, что люди, которые прибегают к окунанию в проруби, далеко не все хорошо подготовлены в этом. Многие не подготовлены, в том числе первый раз это делают, и это достаточно опасно и чревато в плане развития пневмоний, нефритов и тяжёлых респираторных инфекций», — объяснил Викулов.