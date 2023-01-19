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1 час назад

Вирусолог предупредил о риске заразиться гриппом после крещенских купаний

Секрет Фирмы

Купание в проруби на Крещение не проходит бесследно: те, кто окунался на праздник, рискуют подхватить грипп, пневмонию или нефрит. Об этом на радио «Говорит Москва» рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. А всё потому, что закаляться надо, прежде чем в прорубь нырять.

Стало известно о риске заразиться гриппом после крещенских купаний
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам медика, купания в проруби неминуемо приведут к росту заболеваемости, ведь любое массовое скопление людей — самое то для респираторных инфекций.

«Стоит отметить, что люди, которые прибегают к окунанию в проруби, далеко не все хорошо подготовлены в этом. Многие не подготовлены, в том числе первый раз это делают, и это достаточно опасно и чревато в плане развития пневмоний, нефритов и тяжёлых респираторных инфекций», — объяснил Викулов.

Но даже без всяких вирусов тем, кто раньше не закалялся, не стоит лезть в прорубь. Организм всё-таки не железный и к таким встряскам может быть не готов.

«Такая [низкая] температура [воды] вызывает резкое ослабление клеточного иммунитета, хотя есть категории людей, у которых происходит мобилизация организма за счёт выброса гормонов стресса, но это далеко не всегда происходит, и такое резкое охлаждение может провоцировать различные инфекционные заболевания, в том числе простудного характера», — добавил эксперт.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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