Стало известно о риске заразиться гриппом после крещенских купаний

Купание в проруби на Крещение не проходит бесследно: те, кто окунался на праздник, рискуют подхватить грипп, пневмонию или нефрит. Об этом на радио «Говорит Москва» рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. А всё потому, что закаляться надо, прежде чем в прорубь нырять.
По словам медика, купания в проруби неминуемо приведут к росту заболеваемости, ведь любое массовое скопление людей — самое то для респираторных инфекций.
«Стоит отметить, что люди, которые прибегают к окунанию в проруби, далеко не все хорошо подготовлены в этом. Многие не подготовлены, в том числе первый раз это делают, и это достаточно опасно и чревато в плане развития пневмоний, нефритов и тяжёлых респираторных инфекций», — объяснил Викулов.
Но даже без всяких вирусов тем, кто раньше не закалялся, не стоит лезть в прорубь. Организм всё-таки не железный и к таким встряскам может быть не готов.
«Такая [низкая] температура [воды] вызывает резкое ослабление клеточного иммунитета, хотя есть категории людей, у которых происходит мобилизация организма за счёт выброса гормонов стресса, но это далеко не всегда происходит, и такое резкое охлаждение может провоцировать различные инфекционные заболевания, в том числе простудного характера», — добавил эксперт.