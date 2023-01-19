Онколог объяснила, когда герпес — признак рака или СПИДа

Герпес хоть и неприятное, но всё-таки довольно быстро проходящее заболевание. Но если язвочки и волдыри в уголках губ появляются постоянно, стоит насторожиться. По словам онколога Елены Батухтиной, обычный герпес можно спутать с синдромом приобретённого иммунодефицита (СПИД) или с раком. Чтобы отличить их, понадобится исследование клеточного состава — при биопсии или соскобе новообразования. Самый простой способ проверить, что с вами происходит, — это сделать соскоб. Врач соскоблит поверхность новообразования у губы, и материал направят в лабораторию. В течение 3 дней придёт результат.
Но биопсия всё же информативнее, отметила Батухтина в беседе с Life.ru. Хирург под анестезией вырежет небольшой кусок ткани и направит его на гистологическое исследование. Результат будет в течение 14 дней. И биопсию, и соскоб может провести только онколог.
«Если язвочка, болячка, волдырь долго не заживают, в течение 2–3 недель надо обязательно обратиться к онкологу», — посоветовала врач.
Также она рекомендовала идти к медикам, если язвочка сначала проходит, а потом опять появляется.