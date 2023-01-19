Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
35 минут назад

Не перепутай! Онколог объяснила, когда герпес — признак рака или СПИДа

Секрет Фирмы

Герпес хоть и неприятное, но всё-таки довольно быстро проходящее заболевание. Но если язвочки и волдыри в уголках губ появляются постоянно, стоит насторожиться. По словам онколога Елены Батухтиной, обычный герпес можно спутать с синдромом приобретённого иммунодефицита (СПИД) или с раком. Чтобы отличить их, понадобится исследование клеточного состава — при биопсии или соскобе новообразования. Самый простой способ проверить, что с вами происходит, — это сделать соскоб. Врач соскоблит поверхность новообразования у губы, и материал направят в лабораторию. В течение 3 дней придёт результат.

Онколог объяснила, когда герпес — признак рака или СПИДа
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Но биопсия всё же информативнее, отметила Батухтина в беседе с Life.ru. Хирург под анестезией вырежет небольшой кусок ткани и направит его на гистологическое исследование. Результат будет в течение 14 дней. И биопсию, и соскоб может провести только онколог.

«Если язвочка, болячка, волдырь долго не заживают, в течение 2–3 недель надо обязательно обратиться к онкологу», — посоветовала врач.

Также она рекомендовала идти к медикам, если язвочка сначала проходит, а потом опять появляется.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители