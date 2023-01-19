Врач рассказал о первых звоночках болезни Альцгеймера

В чём коварность болезни Альцгеймера? Она не даёт знать о себе сразу, нейродегенеративное заболевание развивается медленно. Проблемы с памятью сначала бывают довольно незначительные, отметила врач-невролог Надежда Коберская. Сначала человек забывает отдельные слова, фамилии, теряется при выходе из дома. Но это не касается тех случаев, когда человек всю жизнь отличался забывчивостью и вдруг обратил на это внимание.
По словам Коберской, при деменции человек начинает хуже узанавать знакомых людей. То есть он понимает, что перед ним кто-то знакомый, но не может сразу сообразить, кто это. Поэтому если заметили у себя что-то подобное, лучше сразу пойти к врачу, сказала врач в беседе с «Радио Sputnik».
То есть болезнь Альцгеймера — это именно прогрессирующее ухудшение памяти. Если человек и так всю жизнь был забывчивым, ему переживать раньше времени не стоит.
Своевременное обращение к медикам важно при деменции. Коберская подчеркнула, что чем раньше больному начнут оказывать помощь, тем эффективнее будет это лечение. То есть тем медленнее болезнь будет прогрессировать.
Кстати, недавно учёные открыли ещё один интересный способ отсрочить слабоумие. Они провели исследование и выяснили, что, если каждый день по шесть минут ездить на велосипеде, мозг будет стареть медленно. Правда, ехать на велике придётся быстро.