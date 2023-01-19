Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказал о первых звоночках болезни Альцгеймера

Секрет Фирмы

В чём коварность болезни Альцгеймера? Она не даёт знать о себе сразу, нейродегенеративное заболевание развивается медленно. Проблемы с памятью сначала бывают довольно незначительные, отметила врач-невролог Надежда Коберская. Сначала человек забывает отдельные слова, фамилии, теряется при выходе из дома. Но это не касается тех случаев, когда человек всю жизнь отличался забывчивостью и вдруг обратил на это внимание.

Врач рассказал о первых звоночках болезни Альцгеймера
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Коберской, при деменции человек начинает хуже узанавать знакомых людей. То есть он понимает, что перед ним кто-то знакомый, но не может сразу сообразить, кто это. Поэтому если заметили у себя что-то подобное, лучше сразу пойти к врачу, сказала врач в беседе с «Радио Sputnik».

То есть болезнь Альцгеймера — это именно прогрессирующее ухудшение памяти. Если человек и так всю жизнь был забывчивым, ему переживать раньше времени не стоит.

Своевременное обращение к медикам важно при деменции. Коберская подчеркнула, что чем раньше больному начнут оказывать помощь, тем эффективнее будет это лечение. То есть тем медленнее болезнь будет прогрессировать.

Кстати, недавно учёные открыли ещё один интересный способ отсрочить слабоумие. Они провели исследование и выяснили, что, если каждый день по шесть минут ездить на велосипеде, мозг будет стареть медленно. Правда, ехать на велике придётся быстро.

Болезни и лекарства,Надежда Коберская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители