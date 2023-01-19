Врач рассказал о первых звоночках болезни Альцгеймера

В чём коварность болезни Альцгеймера? Она не даёт знать о себе сразу, нейродегенеративное заболевание развивается медленно. Проблемы с памятью сначала бывают довольно незначительные, отметила врач-невролог Надежда Коберская. Сначала человек забывает отдельные слова, фамилии, теряется при выходе из дома. Но это не касается тех случаев, когда человек всю жизнь отличался забывчивостью и вдруг обратил на это внимание.

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По словам Коберской, при деменции человек начинает хуже узанавать знакомых людей. То есть он понимает, что перед ним кто-то знакомый, но не может сразу сообразить, кто это. Поэтому если заметили у себя что-то подобное, лучше сразу пойти к врачу, сказала врач в беседе с «Радио Sputnik».

То есть болезнь Альцгеймера — это именно прогрессирующее ухудшение памяти. Если человек и так всю жизнь был забывчивым, ему переживать раньше времени не стоит.

Своевременное обращение к медикам важно при деменции. Коберская подчеркнула, что чем раньше больному начнут оказывать помощь, тем эффективнее будет это лечение. То есть тем медленнее болезнь будет прогрессировать.