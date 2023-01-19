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43 минуты назад

Врач назвал симптомы редкой смертельной формы бессонницы

Lenta.ruиещё 1

При фатальной бессоннице у человека появляются проблемы с координацией и обильное слюноотделение, предупредил невролог Анатолий Соболев. Врач назвал «Доктору Питеру» и другие симптомы смертельной болезни.

Врач назвал симптомы редкой смертельной формы бессонницы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

18 января стало известно, что в Москве скончался 16-летний подросток. Изначально сообщали, что причиной смерти стала семейная фатальная бессонница. Правда, позже этот факт опровергли, уточнив, что у молодого человека было другое редкое генетическое заболевание. Тем не менее смерть подростка из-за редкой болезни наделала много шума.

Невролог Соболев объяснил, что фатальная семейная бессонница — это крайне редкое нейродегенеративное заболевание, передающееся по наследству. По его словам, болезнь становится причиной прогрессирующей бессонницы и когнитивных расстройств, в итоге приводящих к смерти.

Фатальная бессонница проявляется в каждом поколении.

Соболев добавил, что средний возраст проявления болезни — 40-50 лет. Но первые симптомы могут появиться у пациентов любого возраста.

Со временем пациент начинает находиться между явью и сном. У него появляются галлюцинации, а способность контролировать движения тела пропадает. Среди других ярких симптомов заболевания невролог назвал проблемы с потенцией, потливость, обильное пото- и слюноотделение, проблемы с координацией, двоение в глазах, нарушение речи, а на поздней стадии болезни — проблемы с глотанием.

От 6 до 36 месяцев проходит с момента проявления болезни до смерти.

Соболев отметил, что не существует методов избавления от фатальной бессонницы. «Лечение паллиативное и симптоматическое. Помимо медикаментозной терапии важна психосоциальная поддержка заболевшего и его семьи. Пациентам бесполезно давать снотворное — эффекта ноль, а в некоторых случаях оно только усугубляет состояние больного», — подвел итог невролог.

Болезни и лекарства,Анатолий Соболев,
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