Россиянам рассказали об опасной болезни, которая грозит костям

Есть малоизвестная болезнь, из-за которой кости становятся хрупкими. Но диагностировать её крайне тяжело, часто люди узнают об этом лишь после случившегося перелома. К сожалению, у неё нет симптомов. Она называется остеопороз, и главный эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Ольга Деревянко рассказала, как его выявить на ранних стадиях.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

«Остеопороз не имеет симптомов и часто диагностируется только после уже случившегося перелома. Кость теряет свою прочность, но человек этого не ощущает. Пока не происходит перелом», — заявила врач.

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Чтобы выявить остеопороз на ранних стадиях, надо пройти специальное обследование — рентгенденситометрию.

«Метод позволяет оценить с помощью лучевой диагностики минеральную плотность костной ткани. Точность показаний составляет до 99%, что позволяет поставить верный диагноз и назначить необходимое лечение. Денситометрия проводится для профилактики остеопороза, выявления заболеваний и патологий костной ткани», — рассказала она.

Она отметила, что современное оборудование, которое применяется для таких исследований, отличается низкой дозой облучения, оно полностью безопасное.

По её словам, наибольший риск заболевания остеопорозом есть у следующих людей:

у кого случаются переломы не реже раза в пять лет;

у кого наблюдается повышение гормонального уровня на фоне заболеваний щитовидной железы;

у профессиональных спортсменов, а также тех, кто интенсивно занимается спортом на любительском уровне;

у женщин после 40–45 лет;

у больных с сахарным диабетом первого типа;

у пациентов, которые принимают лекарственные средства, влияющие на минерализацию костной ткани;

у страдающих хроническими заболеваниями печени, почек, а также ревматоидным артритом;

у мужчин и женщин с заболеваниями паращитовидных желез;

у пациентов после операций, трансплантации органов.

«Диагностику стоит пройти пациентам в возрасте старше 45 лет или в случае, если есть факторы, повышающие риск развития остеопороза. Одними из таких факторов являются заболевания или медикаменты, влияющие на состояние костной ткани. На дополнительное обследование пациента может направить также врач при наличии признаков, указывающих на снижение плотности костей», — посоветовала Деревянко.

Проверять состояние своих костей лучше тем, у кого случаются регулярные переломы, трещины, проявляется медленное зарастание переломов. Также стоит поберечься женщинам, которые родили уже двух-трёх детей. А вот мужчинам стоит начать об этом беспокоиться только после 60 лет.

Для лечения назначают приём витамина D, который необходим для усвоения кальция. При дефиците этого витамина бесполезно принимать добавки с кальцием. Также для лечения используют заместительную гормональную терапию и бифосфонаты.