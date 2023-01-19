Минздрав заявил, что более 55% граждан привиты от гриппа

Более 55% россиян привиты от гриппа, в том числе граждане, относящиеся к группе повышенного риска, заявили в Минздраве. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в числе лидеров по охвату вакцинацией против гриппа оказались Красноярский край, Ленинградская область, Москва и Краснодарский край.

«Против гриппа привиты более 55% граждан, в том числе группа повышенного риска, к которой относятся беременные женщины, граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.