Россиянам объяснили, как правильно лечить ангину

Не все умеют правильно лечить ангину, а ведь это опасное заболевание, которое может закончиться осложнениями. Оториноларинголог Видновской РКБ Оксана Федулова рассказала, чего не стоит делать, чтобы не усугубить ситуацию. По её словам, не надо геройствовать и пытаться ходить на работу во время ангины. Также нельзя отказываться от антибиотиков, ведь носители ангины — бактерии.