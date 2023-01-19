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1 час назад

Россиянам объяснили, как правильно лечить ангину

Секрет Фирмыиещё 1

Не все умеют правильно лечить ангину, а ведь это опасное заболевание, которое может закончиться осложнениями. Оториноларинголог Видновской РКБ Оксана Федулова рассказала, чего не стоит делать, чтобы не усугубить ситуацию. По её словам, не надо геройствовать и пытаться ходить на работу во время ангины. Также нельзя отказываться от антибиотиков, ведь носители ангины — бактерии.

Россиянам объяснили, как правильно лечить ангину
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Самая распространённая ошибка — это переносить болезнь на ногах. Даже поход на работу может быть чреват последствиями как для вас, так и для коллег, потому что ангина передаётся воздушно-капельным путём. Кроме того, "болезнь на ногах" может привести к осложнениям. В случае с ангиной необходимо соблюдать постельный режим», — предупредила она.

Также она настоятельно посоветовала пациентам обращаться к врачам за лечением и принимать антибиотики. Но конкретное наименование лекарства и дозы должен определить медик. При этом бросать курс антибиотиков нельзя, даже если стало лучше — микробы вновь размножатся.

«Даже если самочувствие улучшилось, это не значит, что вы убили все бактерии. Кроме того, [если после досрочного прекращения приёма антибиотиков вновь стало хуже] допивать оставшийся курс уже нет смысла, так как в данном случае будут необходимы новые более сильные препараты», — добавила Федулова.

Болезни и лекарства,
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