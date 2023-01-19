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3 минуты назад

Из-за этих продуктов у вас возникнут тромбы

Ferra.ruиещё 1

В научном журнале British Journal of Haematology отмечается, что воспаление может привести к образованию тромбов и к свёртыванию крови. Поэтому лучше не есть слишком много продуктов, которые вызывают воспаление.

Какие продукты способствуют возникновению тромбов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Научно доказано, что свёртывание крови может происходить из-за воспалительных процессов в организме. Хотя на сегодня воспалительный процесс как таковой не изучен достаточно полно.

Также известно, что из-за неправильного питания возникает метаболическая дисфункция (инсулинорезистентность), а затем развивается ожирение.

Как отмечает доктор Ариуш Мозаффарян, декан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридмана при Университете Тафтса, главные продукты, которых лучше всего избегать, - это те, которые содержат много крахмала, соли и сахара.

А самые вредные продукты в рационе человека - это газированные напитки и конфеты. Если вам хочется сладкого, то вместо них лучше съесть мороженое, тёмный шоколад, орехов с мёдом, фрукты или другой продукт, имеющий питательную ценность, говорит эксперт.

Так как в газировках много сахара, это приводит к нарушениям процесса свёртывания крови. Из-за высокого уровня сахара в крови не только образуются новые тромбы, но и не растворяются старые.

Кроме того, сладости - это продукты, способствующие избыточному накоплению бляшек в сосудах. Когда эти бляшки воспаляются или становятся крайне хрупкими, они могут разорваться и привести к формированию тромба.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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