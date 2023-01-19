Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ резко снизилась

Lenta.ruиещё 1

Цена на упаковку дженерика ралтегравира, одного из самых востребованных и дорогих препаратов от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, резко снизилась. О падении стоимости сообщает РБК.

Цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ резко снизилась
Фото: Лента.руЛента.ру

Упаковка препарата обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тысячи рублей, при этом зарегистрированная максимальная цена оригинального препарата «Исентресс» от интернациональной компании MSD составила 17,2 тысячи рублей за упаковку с 60 таблетками по 400 миллиграммов. Кроме того, средняя закупочная цена за нее по итогам прошлого года составила 9,7 тысячи рублей.

Тендер на 4,9 тысячи упаковок выиграл дистрибьютор «Биопрепарат», который снизил максимальную объявленную цену контракта в пять раз — с 70,7 миллиона до 14,1 миллиона рублей. Заявку закроют препаратом-дженериком «Ролнавир» российской компании «Промомед».

В октябре прошлого года россияне пожаловались на дефицит препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека. Долутегравира — лекарственный препарат для лечения ВИЧ — производят в Великобритании, однако из-за санкций количество препарата в России сократилось.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители