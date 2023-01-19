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2 часа назад

Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиков

Lenta.ru

Антибиотики должны применяться только в крайней ситуации, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила риски самостоятельного употребления данных препаратов.

Ранее исследование Минздрава России показало, что более 70 процентов россиян, которые в последние полгода принимали антибиотики, делали это неправильно и в качестве самолечения.

Зачастую люди начинают прием антибиотиков из-за высокой температуры или кашля, отметила специалист. Однако ни ОРВИ, ни грипп, ни ковид не лечатся данными препаратами, подчеркнула врач.

Антибиотик — это антибактериальный препарат. ОРВИ вызывается вирусами, то есть никакого отношения к бактериям не имеет. Да, бывают ситуации, когда тяжело протекает ОРВИ, когда пациент хроник или пожилой, у него может присоединиться бактериальная инфекция, но она вторична, и это точно не первая неделя заболевания

Ирина Ярцева – врач-терапевт

Риски

При приеме антибиотиков во время вирусной инфекции человек, прежде всего, ухудшит ее течение и свое состояние, сказала терапевт. Дело в том, что во время болезни иммунная система мобилизована, а ее участки есть и на слизистых поверхностях. Это сочетания бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов, которые не допускают распространения патогенного инфекционного агента.

Когда человек начинает принимать антибиотики, они убивают и наши здоровые бактерии, в том числе и на слизистой, происходит нарушение этого баланса, тогда защита снижается, и патогенный агент начинает распространяться

Ирина Ярцева – врач-терапевт

Кроме того, по словам врача, страдает желудочно-кишечный тракт. Так, после приема антибактериального препарата восстановление микрофлоры кишечника происходит только через 4-6 месяцев. «А вы представляете, что человек может заболевать за отдельный период осенне-весенний 3-4 раза? Получается, человек чаще чем 3-4 раза может пить в год эти препараты. Представляете, какой урон он наносит своему организму?» — высказалась Ярцева.

Также бесконтрольное применение антибиотиков может привести к тому, что они не окажут эффекта в будущем, когда человеку они реально понадобятся, заявила терапевт.

«Если он часто пьет одни и те же антибиотики (а берут часто посильнее, последнего поколения), у него вся микрофлора в организме это запоминает (как хорошая, так и патогенная) и обучается существовать с таким антибиотиком, его обходить. Когда у человека реально случится патологический процесс, простой антибиотик может не сработать, придется давать тяжелый», — привела пример иммунолог.

По ее словам, пациенты часто приходят к доктору только ради рецепта на антибиотик, хотя в нем и не нуждаются. И основная задача врача заключается в том, чтобы принять решение в пользу других эффективных симптоматических препаратов.

«Если есть диагноз, который подразумевает под собой бактериальную инфекцию такую, как острая бактериальная пневмония или острый бактериальный бронхит, или бактериальный синусит, я назначаю антибиотики — это серьезные показания. Если врач ставит ОРВИ, и говорит, попейте на всякий случай, это серьезное нарушение», — заключила Ярцева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Алексеева назвала продукты, которые помогут поддержать организм человека во время приема антибиотиков. По ее словам, с этим могут помочь квашеная капуста, а также соленые огурцы.

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