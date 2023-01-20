Под какие состояния может маскироваться грипп в легкой форме

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал, под какие состояния может маскироваться грипп в случае протекания в лёгкой форме.

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По словам врача, при лёгкой форме грипп может не вызывать температуры — самая высокая может подниматься до 38 градусов. При этом температура может вообще не повышаться.

Основная симптоматика при лёгкой форме может быть смазанной или слабо выраженной. К тому же при лёгкой форме гриппа эту болезнь можно принять за усталость, незначительную слабость либо несильную головную боль.

При этом грипп имеет свои отличительные симптомы. Их тоже важно учитывать.

Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги. Андрей Рябков Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu