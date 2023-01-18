Врачи рассказали, как не подхватить в проруби цистит и пневмонию

В праздник Крещения, 19 января, многие россияне по традиции окунаются в прорубь. Ритуал с ледяной водой не для каждого — он сродни экстриму. Многие говорят, что будто заново рождаются после нескольких секунд в холодной воде. Но всё-таки стоит помнить, что окунание в купель не развлечение, а большой стресс для всего организма. Рассказываем, что говорят врачи.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам заведующей терапевтическим отделением петербургской Мариинской больницы Натальи Гончар, залезать в ледяную воду можно, только будучи уверенным в своём здоровье — важно не сделать себе хуже. Если человек здоров, то смена температур может пойти на пользу. Кратковременный стресс обеспечивает мощный выброс эндорфинов и адреналина — нервная система оценит.

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А вот если есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, купаться точно не стоит. Так можно только спровоцировать обострение. Даже небольшой насморк или кашель уже противопоказание. Если пренебречь этим советом, то можно легко заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Ещё хуже — инфаркт и инсульт на фоне спазма сосудов.

Последнее часто поджидает неподготовленных купальщиков. Поэтому-то врачи и не советуют окунаться с головой — можно потерять сознание в процессе купания или спровоцировать образование тромба, объяснил терапевт из «Инвитро» Иван Ромасов.

Кстати, некоторые думают, что жирок, который они заботливо накопили, поможет не замёрзнуть при купании. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, это всё неправда. Тем более что людям с ожирением купаться ещё опаснее — лишний вес без вреда для здоровья не накапливается.

Врач также посоветовала отказаться от купания в ледяной воде тем, кто часто простужается, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимает психотропные вещества. Ещё купания противопоказаны беременным и кормящим женщинам.

Правила купания

Ромасов объяснил, как правильно подойти к купанию. Перед процессом лучше поесть, но не переесть. Естественно, стоит обойтись без алкоголя. Уже на месте важно быстро раздеться (плавки или купальник лучше надеть заранее), чтобы не мёрзнуть лишний раз. Кстати, не забудьте прихватить тапки, чтобы не ходить босиком по льду.